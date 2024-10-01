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İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveler seyahat dergisince "Dünyanın en iyi havalimanı" seçildi

İstanbul Havalimanı, seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları tarafından düzenlenen anket sonucu "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

Gökhan Yılmaz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveler seyahat dergisince "Dünyanın en iyi havalimanı" seçildi

İstanbul

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 115 yıllık tarihiyle seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Conde Nast Traveler tarafından düzenlenen ankete her yıl binlerce kişi katılıyor.

Her yıl tekrarlanan ankete katılanların oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2022’de olduğu gibi bir kez daha Singapur'daki Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakıp, liderliğe yükseldi.

Listenin üçüncü sırasında Güney Kore’deki Seul Incheon Havalimanı yer aldı. Listenin dördüncü sırada bulunan Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı’nı, İsviçre’de bulunan Zürih Havalimanı takip etti.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın altıncı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yedinci ve Tokyo’nun Haneda Havalimanı'nın da sekizinci sırada yer aldığı listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında ise Hindistan’ın iki büyük havalimanı Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı ve Mumbai'deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanı bulunuyor.

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