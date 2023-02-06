Dolar
18.83
Euro
20.26
Altın
1,872.90
ETH/USDT
1,627.40
BTC/USDT
22,829.00
BIST 100
4,856.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da ekipler çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor Meydana gelen son deprem sonrası Adana'da vatandaşlar büyük panik yaşadı, bir binanın sallanma anı kameralara yansıdı
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda suyun rengi yağışla kahverengi oldu

İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur ve fırtınanın ardından İstanbul Boğazı'nda suyun rengi kahverengiye dönüştü.

İlyas Kaçar   | 06.02.2023
İstanbul Boğazı'nda suyun rengi yağışla kahverengi oldu Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentte etkili olan karla karışık yağmur ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış ve fırtınanın ardından İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti. Boğaz'ın bazı bölgelerinde suyun rengi çamura bulanarak kahverengiye dönüştü.

Renk değişikliğinin derelerden İstanbul Boğazı'na akan çamurlu sudan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Boğaz'da, rüzgar nedeniyle Karadeniz'den Akdeniz'e doğru güçlü akıntılar etkili oluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak
Prof. Dr. Haluk Özener: Bu deprem, 17 Ağustos 1999'dakinin büyüklüğüne eşit bir deprem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda suyun rengi yağışla kahverengi oldu

İstanbul Boğazı'nda suyun rengi yağışla kahverengi oldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet