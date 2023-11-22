Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.
Isparta
İl Emniyet Müdürlüğü, geçen ay kentte yaşanan trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı.
Kazaların çoğunun, geçiş önceliği, dönüş, şerit izleme ve değiştirme, kırmızı ışık ihlali gibi kurallara uyulmadığı için meydana geldiği dikkati çekti.
Paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla sürücüler uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.