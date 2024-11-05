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İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, iş bırakma eylemi yapan temizlik işçilerinin, işlerine dönmelerine rağmen ara sokaklarda çöplerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Selami Küçükoğlu  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılmaya devam etti.

Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı.

İlçede ana arterlerdeki konteynerlerde çöplerin alınıp ara sokaklardakilerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, pis koku nedeniyle ara sokaklara giremediklerini söyledi.

Ortaya çıkan görüntünün doğru olmadığını belirten Demir, "Ana caddelerin çöplerini aldılar, ara sokaklar duruyor. Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu bazı sokaklara ise pis kokudan girilmiyor. Grev bittiyse çöpler neden alınmıyor? Grev varsa ana caddeleri alıp ara sokakları neden bırakıyorlar?" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, 3 Kasım akşamı Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.

Dört ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı almıştı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını duyurmuştu.

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