Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2024
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilenler şu şekilde;
▪️2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve… pic.twitter.com/s1AETPdUW6
Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:
"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.