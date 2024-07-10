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Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre komandolar, Dergele köyü kuzeyinde gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde, bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi buldu.

Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:

"40 milimetre bombaatar silahı, Doçka makineli tüfek ve namlusu, ⁠68 taarruz tipi el bombası, ⁠10 savunma el bombası, ⁠7 sis bombası, ⁠5 el yapımı el bombası, 13 antipersonel mayını, 8 bombaatar mühimmatı, 7 antitank roket mühimmatı, 23 antipersonel roket mühimmatı, 5 havan mühimmatı, 122 milimetre top mühimmatı, 30 adet 20 milimetre top mühimmatı, ⁠4 hassas başlık, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, monte hamili, keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi."

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