Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış bekleniyor
Isparta ve Burdur için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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