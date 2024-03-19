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Gündem

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.

19.03.2024


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