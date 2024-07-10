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Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Abdullah Özkul, Sefa Karcı  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Niğde

Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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