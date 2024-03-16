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Dünya

Halepçe saldırısının 36. yılında kayıp çocukların aileleriyle buluşturulması çalışmaları sürüyor

Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıda kaybolan çocukların bulunmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bekir Aydoğan, Heman Hussein Yaseen, Emrah Akbulak  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Halepçe saldırısının 36. yılında kayıp çocukların aileleriyle buluşturulması çalışmaları sürüyor

Halepçe

Irak savaş uçakları 36 yıl önce, Saddam Hüseyin döneminde Halepçe halkının üzerine gaz bombaları yağdırdığında, çoğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başladı. Saldırılarda kaybolan çocukların bulunması ve aileleriyle buluşturulmasına yönelik çabalar ise yıllardır sürüyor.

“118’den fazla kayıp Halepçeli çocuk var”

Halepçe Kayıp Çocukların Akıbeti Bilirkişi Heyeti Sekreteri Adil Mela Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp çocuklarla ilgili DNA testi yapılan iki kişinin dosyasının kendilerinde olduğunu söyledi.

Konuya dair Halepçe mahkemesine yapılan başvuruların da heyetlerine ulaştığını belirten Salih, “118’den fazla kayıp Halepçeli çocuk var. Daha önce bir grup çocuk bulundu ve kontrol edildi. Ancak maalesef kontroller yüzde yüz çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

Salih, kayıp çocuklarla ilgili resmi sürecin ilk olarak mahkemede başladığını, ardından da mahkemenin talebiyle heyet toplandıktan sonra kontroller yapıldığını aktardı.

“Sonuçlar kayıp şahsın Halepçeli olduğunu gösterdiği zaman İçişleri Bakanlığı kimlik veriyor.” diyen Salih, kimyasal saldırının yapıldığı dönemlerde hastanelerde doğan veya kaybolan çocukların akıbetini öğrenmek için İran’a daha önce ziyaretler de yapıldığını anlattı.

Halepçeli kayıp çocuklar 36 yaşın üstünde

Eski Halepçe Kayıp Çocuklar Derneği Başkanı Şevnem Abdullah da kayıp çocuklarını bulmak isteyen aileleri mutlu etmek için uğraştıklarını belirterek, “Ancak özel bir bütçe olmadığı için bu çalışma ve çabamız uzun süreli olmuyor. Hiç ayırt etmeksizin tüm siyasi tarafların kapılarını çaldık.” diye konuştu.

Yetkililerin kayıp çocukların bulunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, o dönemde ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocukların şu an 36 yaşın üstünde olduğu ve evlenmiş olabileceklerini söyledi.

Abdullah, “2018 yılında kayıp Halepçeli çocuklar için çalışmalara başladık. Halepçeli kayıp çocuklar için 74 aile, 211 kayıp çocuk için başvuruda bulunmuştu. Bunlardan 18'i geri dönmüştü. 7 çocuk bizimle iletişime geçerek biz Halepçeli çocuklarız demişti.” ifadelerini kullandı.

Kayıp çocukların kayıt altına alınanlardan daha fazla olduğunu vurgulayan Abdullah, çocuğu kayıp çok aile bulunduğunu ancak başvuruda bulunmayanların olduğunu kaydetti.

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