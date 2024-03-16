MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz’deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7jvAclA0s2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2024