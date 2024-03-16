Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,651.20
BTC/USDT
68,000.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin iddianame kabul edildi
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TDV, Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Benzer haberler

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet