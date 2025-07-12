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Irak’ta 46 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor

Irak’ta 46 dereceye varan sıcaklıklar sokakta çalışan insanların hayatını olumsuz etkiliyor.

Haydar Karaalp  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Irak’ta 46 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Ülkede yeşil alan eksikliğinden dolayı gölge bile serinletmezken, zaman zaman güneş altındaki insanların nefes alması bile zorlaşabiliyor.

Hava sıcaklığının 46 dereceyi bulduğu başkent Bağdat’ta özellikle sokakta çalışmak zorunda kalanlar, zorlu yaşam şartlarıyla karşı karşıya kalıyor.

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AA muhabirine konuşan Iraklı işçi Yusuf Ahmed, artan hava sıcaklıklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Sıcak havada çalışmak bizi çok yoruyor. Özellikle öğleden sonra saat 2 ile 3 arasında sıcaklıklar zirve yapıyor. Eve gidince de elektrik bulamıyoruz. Son 5 gündür ulusal elektrikler kesik ve mahalle jeneratöründen imkanımız kısıtlı olduğu için aldığımız elektrikler vantilatörü zorla çalıştırıyor.” diye konuştu.

Hükümetin 20 yıldır elektrik kesintilerine çözüm bulamadığını kaydeden Ahmed, bu konuda pek ümitli olmadığını söyledi.

Bağdat’ta bir sokak kenarına yerleştirilen çay ocağı işçisi Muhammed Cebbar da, yakıcı güneşin altında çalıştığını belirterek, “Evde oturunca da kimse bize para vermiyor. Sabah saat 10’dan akşam saat 8’e kadar yakıcı sıcaklıklar bizi çok yoruyor, adeta nefes alamıyoruz. Elektrik kesintileri ayrı bir mesele. Sıcaklıklara karşı soğuk su ve içecek tüketerek direnmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cebbar, artan hava sıcaklıklarına tek çarenin yeşil alan oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Saad Kazım da, hava sıcaklıklarının artmasıyla kronikleşen elektrik kesintileriyle mücadele ettiklerini ifade ederek, tek çözümün mahalle jeneratörleri olduğunu anlattı.

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