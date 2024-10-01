Dolar
34.20
Euro
38.04
Altın
2,644.67
ETH/USDT
2,640.80
BTC/USDT
63,916.00
BIST 100
9,601.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de son duruma ilişkin yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Gündem

İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnceburun Deniz Feneri'nin 161 yıldır denizcilere güvenli rota sunduğunu belirterek, fenerin Karadeniz'deki denizcilerin pusulası olduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta bulunan İnceburun Deniz Feneri'ne ilişkin bilgi verdi.

Fenerin 161 yıldır denizcilere güvenli bir rota sunduğunu belirten Uraloğlu, "5 nesildir Çilesiz ailesi tarafından bakımı yapılan fener, Karadeniz'deki denizcilerimizin pusulası olmuştur. Böylesi tarihi yapıların korunmasını sadece bir görev değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, fenerin yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte yer aldığını kaydetti.

İnceburun Deniz Feneri'nin 5. kuşak bakıcısı Erol Çilesiz'in 1992 yılından bu yana babasından devraldığı mirası başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Erol Bey'in büyük dedesi Şaban Bey'den başlayarak, Haşim Bey, Ahmet Çilesiz, Hüseyin Çilesiz ve şimdi de Erol Çilesiz, bu önemli görevi başarıyla yerine getirdiler. İnceburun Deniz Feneri aynı zamanda nesilden nesle aktarılan bir mirastır. Bu tarihi fenerin varlığını sürdürebilmesi, başta Erol Çilesiz ve ailesi olmak üzere büyük emek veren insanların sayesinde mümkün olmuştur. İnceburun Deniz Feneri, Çilesiz ailesinin gözü, gönlü ve emeğiyle bu zamana kadar ışığını hiç kaybetmedi. Biz de onların bu özverisine her zaman minnettarız. Denizcilerimizin güvenliğini sağlayan bu ışığın hep yanması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz."

"Fener, evimiz, yuvamızdır"

İnceburun Deniz Feneri'nin 5. kuşak bakıcısı Erol Çilesiz de aile mesleğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Babam bu fenerde görevliyken doğdum. Yani çocukluğumdan bugüne aşinayım fenerdeki zorlu çalışma şartlarına. 1992'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait bu fenerde hizmet vermekteyim. Fener, bizim için bir iş yerinden fazlasıdır, evimiz, yuvamızdır."

Çilesiz, denizcilere yol gösteren, rehber olan fenerin hiçbir zaman sönmemesi, işleyen sistemin hiçbir zaman aksamaması, çarkın hiç durmaması gerektiğini belirtti.

Seyir yardımcısı olarak denizlerdeki seyir emniyetini sağladıklarını bildiren Çilesiz, şunları kaydetti:

"Teknolojik olarak sürekli olarak kontrol altında olsa da gece boyu devamlı olarak fenerimizin mekanizmasını ve ışığını kontrol ederiz. Her sabah da rutin bakımlarımızı ve temizliğimizi yaparız. Hava şartlarına göre küçük bakım onarımlarını gerçekleştiririz. Düzenli aralıklarla da fenerde büyük bakımlarımız olur. İşimi severek yapıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu
Malatya'nın depremde yıkılan çarşısı 2025'e hazırlanıyor
İsrailli tarihçi Ilan Pappe: Türkiye, bölgesel bir güç olarak barışın sağlanmasında kilit rol üstlenebilir
Bartın'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
CANLI: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA Editör Masası'nda

Benzer haberler

İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu

İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu

Adapazarı-Gebze bölgesel trenini 2,5 milyondan fazla yolcu kullandı

Kara yollarının gelecek rotası İstanbul'da çizilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Rize-Antalya uçuşları gündemimizde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Rize-Antalya uçuşları gündemimizde
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor

Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor
Deniz yoluyla yılın 8 ayında 1,8 milyon araç taşındı

Deniz yoluyla yılın 8 ayında 1,8 milyon araç taşındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet