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İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut için bugün kura çekimi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da bugün 50 bin konutun kurasının çekilmeye başlanacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut için bugün kura çekimi yapılacak

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim Projesinin kura çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, TOKİ'nin projeye ilişkin duyurusuna yer veren Kurum, "Daha dirençli bir İstanbul için, ilave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız. TOKİ ile İlk Evim Projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz. İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlk Evim Projesi kura çekim töreni, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı izlenebilecek.

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