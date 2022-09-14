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İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün saat 23.00 itibarıyla 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.09.2022
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün saat 23.00 itibarıyla 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Altun, sosyal konut projesi başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak."

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