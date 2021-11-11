Dolar
9.90
Euro
11.36
Altın
1,862.01
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

Zafer Fatih Beyaz   | 11.11.2021
İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı