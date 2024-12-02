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Gündem, Yapay zeka

"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda ülkelerin tecrübeleri konuşuldu

"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda, haberin telifine ilişkin ülkelerin tecrübeleri ele alındı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda ülkelerin tecrübeleri konuşuldu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla üniversitenin güney kampüsündeki Albert Long Hall Binası'nda devam ediyor.

Türk-Alman Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Serdar Çekin'in moderatörlüğünde "Haberin Telifine İlişkin Ülke Tecrübeleri" başlıklı oturumda, Max Planck Enstitüsünden Dr. Valentina Moscon ve İtalyan haber ajansı ANSA Hukuk Direktörü Avukat Giulia Li Greci konuşma yaptı.

"Avrupa Birliği (AB) Dijital Tek Pazar Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması-Almanya Tecrübesi" konusunda görüşlerini paylaşan Dr. Moscon, Avrupa yasal çerçevesi ve basın ile medya ve yayıncı hakları konusundaki gelişmelere değinerek, İtalya ve Almanya'da telif hakları yaklaşımını ele aldı.

İtalya'nın telif haklarına orijinal bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Moscon, Almanya'nın ise AB yönergesine "kelimesi kelimesine" bağlı olduğunu kaydetti.

Moscon, AB Telif Hakları Direktifi Madde-15 ile üye ülkelere bir çerçeve sunduğuna dikkati çekerek, bu direktifin üye ülkelerin yönetmeliklerine konulması için hazırlandığını aktardı.

Basın yayın ve telif haklarının sınırları konusunda çatışmalar yaşandığını dile getiren Moscon, "Örneğin, fotoğraf gibi objelerin telif hakları nasıl tanımlanacak? Buna dair sorular soruluyor." dedi.

Moscon, Google'ın Almanya'daki piyasa payının 12,4 milyar avro olduğunu belirterek, basın yayın kuruluşlarının da buradan yüzde 25'lik pay istediğini anımsattı.

Gelinen noktada, Google'ın 10 milyon avronun üzerinde bir miktarı ödeyeceğini dile getiren Moscon, "Facebook, bu sebeple 'haber' hizmetini iptal etti." ifadesini kullandı.

Moscon, yapay zeka içerikleriyle ilgili de yasal çerçevenin bir takım boşluklar içerdiğini vurgulayarak, "Yapay zekanın çıktıları telif hakkı olan işleri etkiliyor mu? Yoksa ihlal mi ediyor? Olası ihlallerde kim sorumlu? Yapay zeka geliştiricisi mi yapay zeka sunucusu mu sorumlu? Bunlar hala tartışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AB Dijital Tek Pazar Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması-İtalya Tecrübesi" konusunda konuşan İtalyan haber ajansı ANSA Hukuk Direktörü Avukat Greci de, dijital platformlarda geleneksel yayıncılığın istismarına yol açabilecek bazı alanlar oluştuğunu söyledi.

Greci, dijital ortamlarda basın yayın organlarının çıktılarının istismar edildiğine işaret ederek, İtalya'da bunun önüne geçmek için "AGCOM" isimli kamu kuruluşunun kurulduğunu ve bu kurumun, dijital platformlar ile yayıncılar arasında uzlaştırıcı bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

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