İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vefat etti
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Ankara
Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.
Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.
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İHLAS MEDYA'NIN ACI KAYBI— TGRT HABER (@tgrthabertv) March 5, 2022
Ankara Temsilcimiz ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar Hakk’ın rahmetine kavuştuhttps://t.co/RwL85c4dLq pic.twitter.com/aMg4PijOOh