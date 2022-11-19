Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,204.00
BTC/USDT
16,604.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Gündem

İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), bugüne kadar 1631 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Sefa Şahin, Ahmet Sertan Usul   | 19.11.2022
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor

Ankara

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı 2023 bütçe sunumundan derlediği bilgiye göre, kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, İHA, SİHA ve İKU'ların da etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.

Bu kapsamda İHA, SİHA ve İKU'lar yılbaşından 15 Kasım'a kadar 42 bin 285 saat uçuş yaptı.

İHA, SİHA ve İKU'larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi.

İHA, SİHA ve İKU'ların desteğiyle bugüne kadar 1631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi ve 536 sığınak saptandı.

52'si silahlı 107 İHA ve İKU envanterde bulunuyor

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunuyor, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de 2023'te, 1 İKU'nun daha eklenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermileri için kaideler kurulmaya başlandı
Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çavdar üretildi
Ormanya tedavi sonrası doğaya salınamayan kuşların yuvası oldu
Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Benzer haberler

İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor

İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor

Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Manisa'da eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu
Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18 bin 487 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18 bin 487 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen altın takılar ele geçirildi

Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen altın takılar ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet