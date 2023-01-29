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Iğdır'daki kara yollarında yoğun kar yağışı etkili oluyor

Hüseyin Yıldız   | 29.01.2023
Iğdır'daki kara yollarında yoğun kar yağışı etkili oluyor

Iğdır

Iğdır'daki kara yollarında yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Öğlen saatlerinde yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı, düşük rakımlı bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Iğdır'ı Ağrı ve Kars'a bağlayan şehirlerarası yol ile Iğdır-Nahçıvan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Görüş açısının kar yağışı nedeniyle düştüğü kara yollarında sürücüler kontrollü olarak seyrediyor.

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