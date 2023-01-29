Iğdır
Iğdır'daki kara yollarında yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Öğlen saatlerinde yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı, düşük rakımlı bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.
Iğdır'ı Ağrı ve Kars'a bağlayan şehirlerarası yol ile Iğdır-Nahçıvan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Görüş açısının kar yağışı nedeniyle düştüğü kara yollarında sürücüler kontrollü olarak seyrediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.