İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 15. Göç Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 15. Göç Kurulu Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artışın, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.
Ülkemizin göç stratejilerinin belirlenmesinde, yapılan çalışmaların koordinasyonunda ve takibinde önemli görevler üstlenen Göç Kurulu’muzun 15. Olağan Toplantısını geçen hafta gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2025
Dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç… pic.twitter.com/R7U36IH6xY
Bunun aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Göç yönetiminde temel ilkemiz insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır." değerlendirmesini yaptı.
Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan tüm çalışmalar ve uygulanan stratejiler sayesinde Türkiye'nin, düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.