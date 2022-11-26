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İçişleri Bakanı Soylu: 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Utku Şimşek   | 26.11.2022
İçişleri Bakanı Soylu: 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu belediyelerdeki soruşturmalar hakkında "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir." açıklamalarında bulundu. 

Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İşe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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