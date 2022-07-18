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İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı

Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı.

Zeynep Rakipoğlu   | 18.07.2022
İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı

Istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

Şubat ayında yüzde 92'ye varan zam yapılmıştı

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

Buna göre, Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.

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