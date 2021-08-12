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Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.

Orhan Kuzu   | 12.08.2021
Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

Suçatı Tüneli yakınlarında meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya ve toprak parçalarının sürüklenmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekiplerinin yoldaki kontrolleri sürüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Yenice yolu, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açılmıştır." denildi.

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