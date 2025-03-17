Havaist, Esenyurt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında yeni sefer başlattı
İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerine başladığını duyurdu.
Istanbul
Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına Esenyurt ve çevresindeki yolcular, yeni açılan "Esenyurt Atlı Meydanı Durağı"ndan konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştu.
Yolcular, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya seyahat edebilecek.
Biletler, www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya araca binişte nakit, kredi ve banka kartı ile satın alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.