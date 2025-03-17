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Havaist, Esenyurt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında yeni sefer başlattı

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerine başladığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Havaist, Esenyurt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında yeni sefer başlattı

Istanbul

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına Esenyurt ve çevresindeki yolcular, yeni açılan "Esenyurt Atlı Meydanı Durağı"ndan konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştu.

Yolcular, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya seyahat edebilecek.

Biletler, www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya araca binişte nakit, kredi ve banka kartı ile satın alınabilecek.

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