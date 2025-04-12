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Gündem, Savunma sanayisi

Hava Kuvvetlerinin KC-135R uçağı F-35'e havada yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R uçağının ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Hava Kuvvetlerinin KC-135R uçağı F-35'e havada yakıt ikmali yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerine ait 5 adet F-16 C/D, KC-135R, E-7T uçaklarının ve 124 personelin katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. Ramstein Flag-2025 Tatbikatı Türkiye, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Yunanistan hava unsurları ve NATO AWACS uçağının katılımı ile gerçekleştirildi."

Paylaşımda, havada yakıt ikmaline ilişkin görüntülere yer verildi.

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