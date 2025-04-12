Hava Kuvvetlerinin KC-135R uçağı F-35'e havada yakıt ikmali yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R uçağının ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerine ait 5 adet F-16 C/D, KC-135R, E-7T uçaklarının ve 124 personelin katıldığı belirtildi.
🗓️25 Mart-11 Nisan 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2025
Ramstein Flag-2025 Tatbikatı’na Hava Kuvvetlerimize ait 5 adet F-16 C/D uçağı, 1 adet KC-135R uçağı, 1 adet E-7T uçağı ve 124 personel katıldı.
Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı.
Ramstein… pic.twitter.com/EVRoFNtYay
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. Ramstein Flag-2025 Tatbikatı Türkiye, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Yunanistan hava unsurları ve NATO AWACS uçağının katılımı ile gerçekleştirildi."
Paylaşımda, havada yakıt ikmaline ilişkin görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.