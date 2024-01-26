Dolar
30.31
Euro
32.98
Altın
2,023.61
ETH/USDT
2,256.70
BTC/USDT
41,192.00
BIST 100
8,284.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkaymak, Antakya ve Ölüdeniz Fayı'nda yapacakları araştırmaların sonucunda, bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik yeni veriler üreteceklerini bildirdi.

Arif Yavuz  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek

Afyonkarahisar

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çalışmalar yapan  Prof. Dr. Çağlar  Özkaymak, AA muhabirine, yaklaşık bir yıllık süre zarfında bölgede 44 binin üzerinde artçı yaşandığını, azalarak da olsa bunların 3-4 yıl devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bölgede yaptıkları çalışmalarda, depremler nedeniyle 450 kilometreye yakın bir yüzey kırığının oluştuğunu gözlemlediklerini aktaran Özkaymak, şöyle konuştu:

"6 Şubat'taki depremler bize, bilimsel anlamda beklemediğimiz durumları da öğretti. Aynı anda birden fazla fay segmentinin kırıldığını gördük. İlk depremde 4, ikinci depremde 2 fay segmenti kırıldı. Bu segmentlerin aynı anda kırılması da bizim beklediğimiz büyüklüğü de artırdı. Bizim Kahramanmaraş'ta beklediğimiz deprem 7,2-7,3 büyüklüğündeydi, 7,7 ile 7,6 değil. Yine, aynı gün 9 saat arayla iki büyük deprem, bölgedeki yıkımı oldukça artırdı."

"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli"

"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli"

Gelecek yıllarda kırılmanın meydana geldiği alanlarda yeni bir kırılma beklemediklerine işaret eden Özkaymak, şunları kaydetti:

"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli. Bu yıl 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismoloji Projesi' kapsamında Antakya Fayı ile Ölüdeniz Fayı üzerindeki Yesemek, Narlı ile Sakçagöz segmentlerinde araştırmalar yapacağız. Çünkü, bu faylar hakkında günümüzde yeterince veri yok. Bu araştırmaların sonucunda, bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik yeni veriler üreteceğiz. Projede, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Softa ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile çalışacağız."

"Bilinmeyen fay üzerindeki konuları ortaya çıkarmaya çalışacağız"

Özkaymak, sismolojik ve deprem davranışları açısından Hatay ve güney bölgesindeki fayları çok iyi tanımadıklarını dile getirdi.

Ölüdeniz Fayı'nın kuzey kolları üzerinde 1800'lü yıllarda yıkıcı deprem kayıtlarının olduğuna dikkat çeken Özkaymak, şöyle devam etti:

"O depremlerin hangi faylar üzerinde meydana geldiği, şu ana kadar bilinmiyor. Dolayısıyla Antakya'nın güney tarafına yoğunlaşarak bu bilinmeyen fay üzerindeki konuları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çünkü, Antakya'nın güneyinde ve doğusunda gelecek yıllarda 7,3-7,4 ve hatta faylar birlikte kırıldıklarında 7,6-7,7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan büyük faylar var. Ölüdeniz Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu'yla Antakya bölgesinde birleşme eğilimi gösteriyor. Güneye doğru da Kızıldeniz ve İsrail'e doğru devam eden çok büyük bir kırık. Bu kırık, Arap ile Afrika plakasının arasındaki tektonik sınırı da oluşturuyor. Antakya Fayı ise güneybatıya doğru devam ederek Kıbrıs Adası güneyinden geçen ve Afrika okyanusal litosferinin Anadolu plakası altına daldığı Kıbrıs yayına bağlanmaktadır."

Özkaymak, Kıbrıs Adası ve doğusundaki bu alanda da özellikle deniz altında yıkıcı deprem ve tsunami oluşturma potansiyeline sahip kırıkların olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail’e soykırım davası) Adalet Divanı'ndan olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da "Gazze Savaşında Hakikat Mücadelesi" sempozyumu düzenlendi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Benzer haberler

Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek

Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek

Depremzede dede, oğlundan yadigar torunuyla yaşama tutundu

Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet