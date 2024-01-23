Dolar
30.23
Euro
32.83
Altın
2,028.45
ETH/USDT
2,201.70
BTC/USDT
39,157.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Gündem

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bugünün Türkiye'si bilimsel başarılara imza atan, uzay yolculuğunu başlatan bir Türkiye'dir
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Benzer haberler

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah

Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç: Önümüzde Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere

Adalet Bakanı Tunç: Önümüzde Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere
İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma
Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı

Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet