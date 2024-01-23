Dolar
30.23
Euro
32.83
Altın
2,028.45
ETH/USDT
2,201.70
BTC/USDT
39,157.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Gündem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Ayşe Yıldız  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara/Antalya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bugünün Türkiye'si bilimsel başarılara imza atan, uzay yolculuğunu başlatan bir Türkiye'dir
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi öldü

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor

Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor
Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar

Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar
Burdur Valisi Öksüz, "Hayata Tutunan" fotoğrafına oy verdi

Burdur Valisi Öksüz, "Hayata Tutunan" fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet