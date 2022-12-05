Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,768.49
ETH/USDT
1,269.80
BTC/USDT
17,096.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin TBMM Genel Kurulunda konuşuyor.
logo
Gündem

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Türk kahvesini çok sevdiğini belirterek, "Kahve üreten ülkeler dünyada çok var ama Türkiye'deki kahve yapılışı başka bir şey." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 05.12.2022
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı

Ankara

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvenin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.

Dünyada Türk kahvesinin bir benzerinin olmadığını vurgulayan Janjgava, "Kahve üreten ülkeler dünyada çok var ama Türkiye'deki kahve yapılışı başka bir şey. Biliyorsunuz Türkiye'de atasözü var 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyorlar. Evet doğrudur." ifadelerini kullandı.

Janjgava, ülkesinde de Türk kahvesi içildiğini, kendisinin Türkiye'de her gittiği yerde Türk kahvesi içmeyi tercih ettiğini anlattı.

Büyükelçilikteki bir Türk çalışanın her zaman kendilerine özel bir Türk kahvesi yaptığını söyleyen Janjgava, günde 1-2 kere Türk kahvesi içtiğini belirtti.

Janjgava, ülkesindeki Türk kahvesi alışkanlığının eskiden kalma bir alışkanlık olduğunu da sözlerine ekledi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı

Benzer haberler

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı

İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet