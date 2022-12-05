Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Türk kahvesini çok sevdiğini belirterek, "Kahve üreten ülkeler dünyada çok var ama Türkiye'deki kahve yapılışı başka bir şey." dedi.
Ankara
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvenin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.
Dünyada Türk kahvesinin bir benzerinin olmadığını vurgulayan Janjgava, "Kahve üreten ülkeler dünyada çok var ama Türkiye'deki kahve yapılışı başka bir şey. Biliyorsunuz Türkiye'de atasözü var 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyorlar. Evet doğrudur." ifadelerini kullandı.
Janjgava, ülkesinde de Türk kahvesi içildiğini, kendisinin Türkiye'de her gittiği yerde Türk kahvesi içmeyi tercih ettiğini anlattı.
Büyükelçilikteki bir Türk çalışanın her zaman kendilerine özel bir Türk kahvesi yaptığını söyleyen Janjgava, günde 1-2 kere Türk kahvesi içtiğini belirtti.
Janjgava, ülkesindeki Türk kahvesi alışkanlığının eskiden kalma bir alışkanlık olduğunu da sözlerine ekledi.
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.