"Gözaltına alınan kadınların 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildi" iddialarını yalanladı.
Ankara
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Gözaltına alınanlara mevzuat hükümleri çerçevesinde arama yapıldığı, çıplak arama gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "İddiaya konu kişilere yönelik Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uygun standart prosedür izlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
"İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiası manipülasyon içermektedir"
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiği" belirtilerek, İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olduğu kaydedildi.
"İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı" belirtilen açıklamada, "Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.