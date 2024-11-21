Dolar
34.48
Euro
36.36
Altın
2,668.04
ETH/USDT
3,279.90
BTC/USDT
96,806.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Burak Akay  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli'den saat 15.00 ve 10.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'da da 11.00, 15.00, 19.00 ve 22.30'daki seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi: En kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır
Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan semalarını koruyacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet