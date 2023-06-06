Dolar
21.50
Euro
22.99
Altın
1,963.92
ETH/USDT
1,818.20
BTC/USDT
25,750.00
BIST 100
5,339.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor
logo
Gündem

Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu.

Atakan Çıtlak  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

Giresun

İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı.

Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, bölgede dün sağanak yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağışla birlikte belediye ekiplerinin çalışmalara başladığını ifade eden Önal, hasarlı yollarda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve heyelanlar konusunda tehdit ediyor
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması
Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirlendi
Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

Samsun'da yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı

Amasya Gümüşhacıköy'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı

Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı
Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti
Çorum'daki sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastı

Çorum'daki sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet