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Samsun'un Ladik ilçesinde taşkınlar sonrası temizlik çalışması başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve taşkınlar sonrası temizlik çalışmaları başlatıldı.

İsmail Ergül  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Samsun'un Ladik ilçesinde taşkınlar sonrası temizlik çalışması başladı Fotoğraf: İsmail Ergül/AA

Samsun

Sele kapılan bir kişinin hayatını kaybettiği ilçede, yollarda hasar oluştu, ekili alanlar zarar gördü.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, AA muhabirine, selin yaşandığı ilk andan itibaren çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Devletin tüm gücüyle vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Orhan, "Tek üzüntümüz bir vatandaşımızın can kaybı olmuştur. Kaymakamlık, Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyemiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve çalışan tüm ekiplerle hızlıca toparlanmaya başladık. Yaralarımızı saracağız." dedi.

Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren de "Yaşadığımız süreç, Allah'ım beterinden saklasın, çok ağır oldu. Bir saatin içinde inanılmaz bir yağış aldık. Ekiplerimiz ile Büyükşehir, DSİ, AFAD, hep birlikte el ele vererek vatandaşlarımızı darda bırakmayacağız. Selin çok ağır olduğu Tüfekçidere, Akpınar, Saray, Tatlıcak ve diğer mahallelerde hasar ve zarar tespitleri yapılıyor. En kısa sürede selin izlerini sileceğiz." diye konuştu.

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