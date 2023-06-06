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Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemeye yönelik denetimlerine devam ediyor.

Necmettin Karaca  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor Fotoğraf: Necmettin Karaca - AA

Van

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden, yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefallerinin zorlu mücadelesi ilgi çekiyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere kenarlarında sürekli devriye atarak, dron uçurarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Göçün en güzel izlenebildiği Erciş'te bulunan balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, zorlu yolculuğuna tanıklık ettikleri inci kefallerini, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Bölgedeki martılar da göç yolculuğundaki balıkları avlayarak besleniyor.

"Hedefimiz inci kefalinin korunması"

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, emniyet, jandarma, Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, inci kefaliyle ilgili kaçak avcılığı önlemek için dere yataklarında balığın üreme noktalarında yoğun denetim yaptığını söyledi.

Amaçlarının bölgenin en büyük değeri olan inci kefalini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu noktada arkadaşlarımız mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat inci kefaliyle ilgili çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda bütün hemşerilerimizi uyararak kaçak avcılıkla mücadelede büyük mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Şu an vatandaşlarımız tarafından bilinen Deli Çay üzerindeki balık bendi bölgesindeyiz. Burada inci kefallerimize can suyu olabilmek için Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ile çalışarak Morgedik Barajı'ndan, balıklarımızın üreme dönemini daha iyi tamamlanması için su takviyesini yaptık. Bundan sonraki süreçte de bütün Ercişli hemşerilerimiz ve bölge insanımızla en büyük hedefimiz inci kefalimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için beraber olmalıyız."

Ziyaretçilerden okul öncesi öğretmeni Elif Betül Arapoğlu ise inci kefali göçünü izlemek için öğrencileriyle balık bendine geldiğini ifade etti.

Çocukların göçe ilk kez tanıklık ettiğini anlatan Arapoğlu, "Balıkların nasıl göç ettiğini öncesinde anlatmıştım. Birebir görmeleri onlar için çok güzel bir deneyim oldu. Çok heyecanlılar ve kopamıyorlar. Çocuklar çok mutlu ve heyecanlı." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden gelen ziyaretçilerden Şeyma Pekmez de her yıl balık bendinde göçü izlediğini söyledi.

Balıkların, nesillerinin devamlılığı için verdiği zorlu mücadeleye şahitlik ettiklerini belirten Pekmez, "Misafirlerimle geldim. Onların da bu zorlu yolculuğu görmelerini istedim. İlk defa gördükleri için çok şaşırdılar. Balıkların akıntıya karşı mücadele etmesi, bu yolculukta karşılaştıkları martıların zorluklarına zorluk katması bizi de şaşırttı." diye konuştu.

Trabzon'dan gelen Hanifi Bayırlı, "Çok güzel anlar yaşadık. Burada balıkların zorlu mücadelelerine ilk defa şahit olduk. Aslında avlanmaları yasak ama martılara engel olunamıyor. Çok iyi bir zaman diliminde gelmişiz. Telefonlarımızla balıkların göçünü ve martıların avlanmasını fotoğrafladık." ifadelerini kullandı.

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