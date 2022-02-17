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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Atakan Çıtlak   | 17.02.2022
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı Fotoğraf: Atakan Çıtlak/ AA

Giresun

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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