Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.
Giresun
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gökçek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.