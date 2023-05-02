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Giresun-Sivas güzergahındaki Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı

Kış mevsiminde tek tüpten ulaşım sağlanan Eğribel Tüneli, diğer bölümdeki çalışmaların tamamlanmasıyla çift tüple hizmete hazır hale getirildi.

Gültekin Yetgin  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Giresun-Sivas güzergahındaki Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles - AA

Giresun

Giresun'un iç kısımdaki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta bulunan Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin toplam uzunluğu her biri 5 bin 900 metre olmak üzere çift tüp şeklinde 11 bin 800 metre.

Giresun-Sivas istikametindeki çalışmaların tamamlanmasıyla 2021 yılının sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tek tüpten çift yönlü ulaşıma açılan tünel, bölgedeki vatandaşların kış mevsimindeki ulaşım çilesini sona erdirdi.

Tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'nde, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan tünelle yol 6,5 kilometre kısaldı. Güzergahta ayrıca 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlandı.

Tünelin Sivas-Giresun istikametindeki sol tüpünde ise beton kaplama, asfalt dökümü, elektronik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Yol çizgilerinin de çizilmesiyle tünel ulaşıma hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği Giresun ziyaretinde, tek tüp olarak hizmet veren tünelin artık iki tüpünü de bitirdiklerini belirterek, "Eğribel Tüneli de bugün itibarıyla tamamen bitmiştir ve hizmete veriyoruz, vatandaşımız kullansın, hayatı kolaylaşsın." dedi.

Şebinkarahisar ile Giresun arasında 12 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Günal Sarıgül, AA muhabirine, tünel açılmadan önce kar ve tipi nedeniyle çok zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Sarıgül, "Kar ve tipide kapanan yolun açılması için iş makineleri durmadan yıllarca çalışıyordu. Yakıttan tasarruf sağlanacak, milyonlarca dolarımız ülkemizde kalacak. Şu anda bu tünelin maddi ve manevi açıdan faydası çok büyük." diye konuştu.

"Bu bizim aşağı yukarı 60 yıllık hayalimiz"

Şebinkarahisar'da yaşayan Hayrullah Arslan da tünelin bölgenin kaderini değiştireceğini belirtti.

Tünelle birlikte artık kazaların ve yolda kalma gibi durumların yaşanmayacağını dile getiren Arslan, "Tünel buranın velinimeti olacak, yol medeniyettir, tünel de yolun devamı. Biz buranın eski hallerini de biliyoruz, 6 ay kapalı olduğu zamanlar var, dağdan aşılmıyordu." ifadesini kullandı.

Arslan, tünel açılmadan önce Karayolları ekiplerinin yolun kapanmaması için yoğun çalışmalar yaptığını kaydederek, "İki kıştır tüplerden biri açık, bu yıl inşallah tamamen açılır da halk olarak, ülkemiz olarak rahat ederiz. Bu bizim aşağı yukarı 60 yıllık hayalimiz, burası çok büyük bir hayal, inşallah hayırlı olacak." dedi.

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