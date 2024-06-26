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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 ile uçuş yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptı.

Utku Şimşek  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 ile uçuş yaptı

Ankara

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarının bulunduğu görüntüler de yer aldı.

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