Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadesi yer aldı.
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