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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Utku Şimşek  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadesi yer aldı.

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