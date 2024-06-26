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Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış vefat etti

Ankara

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'da Özel Güven Hastanesi'nde tedavi gören Yakış, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski diplomat olan Yakış, 19 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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