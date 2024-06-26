Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış vefat etti
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti.
Ankara
Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'da Özel Güven Hastanesi'nde tedavi gören Yakış, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski diplomat olan Yakış, 19 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.