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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." dedi.

Aykut Yılmaz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak

TBMM

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

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