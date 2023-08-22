Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelişinde Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2023
Bakan Yaşar Güler, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılandı.
Bakan Yaşar… pic.twitter.com/AE8uhjIVXh
Bakan Güler, daha sonra helikopterle 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.