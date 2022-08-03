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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir araya geldi.

Harun Kutbe   | 03.08.2022
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü

Ankara

Orgeneral Güler, geçen ay başında görevine başlayan Orgeneral Cavoli ve beraberindeki heyeti Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Güler ve Cavoli, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, NATO'daki en büyük ikinci ordu konumdaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İttifak arasındaki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin ele alınacağını belirtildi.

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