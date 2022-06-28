Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
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