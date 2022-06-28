Dolar
16.65
Euro
17.51
Altın
1,819.92
ETH/USDT
1,162.60
BTC/USDT
20,328.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Seval Ocak Adıyaman   | 28.06.2022
Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı
Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu
Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi
Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Soylu: Sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişi tahliye edildi

Benzer haberler

Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Genel Kurulda 'Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına' ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı