Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,517.83
ETH/USDT
2,537.80
BTC/USDT
59,437.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskını ikinci gününde devam ediyor
logo
Gündem

Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arife Yıldız Ünal  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Ankara

Gemi adamları ve kılavuz kaptanların yeterlilikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri ile denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari işlemler düzenlendi.

Buna göre, yetkili denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlayıp uygulamakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte geçen her türlü gemi adamı belgesinin tanzimine yönelik eğitimler, sadece yetkilendirilmiş eğitim kurumları bünyesinde, bakanlığa bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü onaylı özel müfredat programları altında gerçekleştirilecek.

Gemi adamı yeterlik sınavları, tüm elektronik gemi adamı belge başvurularının değerlendirilmesi ve cüzdanlarının basımı ile ilgili tüm görevler idare tarafından oluşturulan Gemi Adamları Komisyonu tarafından yapılacak. Gemi adamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere kimlik bilgileri, yeterlik ve uzmanlık belgeleri ile belge kanıtlarını da içeren gemi adamı cüzdanı verilecek.

Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit, yat kaptanı, elektro-teknik zabiti ve telsiz operatörleri yeterliliklerinin geçerlik süreleri 5 yıl olacak.

Gemi adamı sınavları, idarenin sınav salonlarında veya idarece belirlenecek merkezlerde yapılacak. Sınavların hangi yöntemle yapılacağı idare tarafından belirlenecek.

Yönetmelik kapsamında yeterlilik belgesi askıya alınan veya iptal edilen gemi adamının cüzdanı geri alınacak ve bu durum Gemi İnsanları Bilgi Sistemine (GİBS) işlenecek. Meslekten men edilenler hariç, gemi adamının yönetmelikte belirtilen gerekli koşulları tekrar sağlaması durumunda cüzdanı ve yeterlik belgesi yeniden verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi
"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak sele neden oldu, 20 evi su bastı
Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Benzer haberler

Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Bazı bisiklet ve motosiklet parçaları ile duvar kağıtlarının ithalatında gözetim uygulanacak

Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak

Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek
Ticaret Bakanlığı temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşıma belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşıma belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet