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Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan ve toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Parlak, Uğur Aydıntürk  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Gaziantep çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı kadın sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi de yaralandı.

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