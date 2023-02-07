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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 40 saat sonra gelen "ikiz mutluluk"

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı.

Adsız Günebakan, Fevzi Kemal Karagöz   | 07.02.2023
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 40 saat sonra gelen "ikiz mutluluk" Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra kurtarıldı.

Umutla bekleyenler büyük sevinç yaşadı

İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma ekipleri, "mucize geliyor" diye bağırarak beton yığınlarının arasından gözyaşları içinde çıkardıkları bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İkiz bebeklerin çıkarılması, çevrede umutla bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı. Bebekler hastaneye kaldırıldı.

Zaman zaman sessiz olunması çağrısında bulunan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı.

Enkazdan çıkarılan anne ve baba da 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye sevk edildi.

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