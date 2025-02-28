Dolar
36.52
Euro
37.99
Altın
2,863.40
ETH/USDT
2,134.60
BTC/USDT
80,530.00
BIST 100
9,650.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi’nde “Öğrencilerle Buluşma" programında konuşuyor
logo
Gündem

Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İrfan Aydoğdu, Uğur Aydıntürk  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada iş yeri sahibi Mehmet Horoz ile Alperen Kılıçparlar hayatını kaybetti, Ayhan Horoz, Sinan İrak ve Nuri Kılıçparlar yaralandı.

Alperen Kılıçparlar'ın sanayide başka iş yerinde çalıştığı, buraya ziyarete geldiği öğrenildi.

Ayrıca, patlamanın olduğu iş yerinin yanı sıra çevredeki 4 iş yeri ile 2 araç da zarar gördü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 3D yazıcıyla x-ray cihazının tespit edemediği "suikast silahı" üreten şüpheli yakalandı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu
Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu
Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

Benzer haberler

Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyayla rekabet edecek beceri temelli bir müfredat getirdik

Hobi olarak başlayıp meslek edindiği filografiyi kadınlara öğretiyor

Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te sağlık sektörüne zarar verdi

Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te sağlık sektörüne zarar verdi
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı
Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldi

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet