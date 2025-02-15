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Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin kolon kesilmesine yönelik yeni iddianame

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'na ilişkin kolon kesilmesiyle ilgili yeni iddianame hazırlandı.

Adsız Günebakan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin kolon kesilmesine yönelik yeni iddianame

Gaziantep

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'na ilişkin 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş ve kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca apartmanın giriş katında otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin ve kardeşi Ömer Şahin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Öncedeki dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda S11 kolonunun bodrum kattan kesildiğine dair bilginin yer aldığı hatırlatılan iddianamede, tanık M.S.Ç'nin ifadelerine yer verildi.

Kolon kesme olayına şahit olduğunu ifade eden tanık, "2001 yılında Coşkun Şahin servisin içerisinde inşaat yaptığını gördüm. Ben satış müdürü olduğumdan dolayı servise gelen araçların bakım işi ile de ilgileniyordum. Coşkun Sahin'i kolon kestirirken gördüm ve kendisini uyardım. Bunun üzerine kendisi ile tartıştık. Tekrar tekrar uyarmama rağmen kolonu kesip servis alanını genişleteceğini söyleyince, durumu kendi patronum Nejdet Alpay'a aktardım ancak o da bir şey yapmayınca ben de mecburen sessiz kaldım." ifadeleri yer aldı.

Bilirkişi raporu ile tanık ifadelerinin uyuştuğu ifade edilen iddianamede, "Nejdet Alpay hakkında daha evvel aynı konu ile ilgili iddianame düzenlendiğinden yeniden iddianame düzenlenmemiş, diğer şüpheliler hakkında ise kolon kesmek suretiyle binanın yıkılmasına sebep oldukları ve neticesinde üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda iddianame hazırlanması için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır." denildi.

Dava geçmişi

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı'na ilişkin 6 sanık hakkında dava açılmış, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar ise beraat etmişti.

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