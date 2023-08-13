Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.10
BTC/USDT
29,379.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
logo
Gündem

Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nde başlatılan bakım-onarım çalışması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kübra Deniz  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

İstanbul

Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikametinin beton bariyer ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatılmasının ardından ekiplerin çalışması başladı.

Köprünün Eminönü yönünün çalışma nedeniyle kapatılması, trafikte yoğunluğa neden oldu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Eminönü-Karaköy istikametindeki araç ve yaya trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmazken tramvay hattı da iki yönde seferlerini sürdürüyor.

Sürücülerden Hakan Kesik, çalışma nedeniyle oluşan trafikten olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Herkese geçmiş olsun. Burası çok kullandığım bir güzergahtı. Trafikten etkileneceğiz. Uyarı levhalarını yeni gördüm ben de. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Taksi şoförü Bilal Ergun da trafiğin taksi şoförlerini olumsuz etkileyeceğini anlatarak, "Trafik bizi bayağı etkileyecek. Sabah akşam trafiğin içindeyiz. Şimdi trafik daha çok kilitlenecek ama sonunda daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Erol Şanlıer de "Burayı bugün kapatmışlar haberimiz yoktu. Bu yolu döndük, rezillik bu. Daha 20 gün çekeceğiz bu trafiği." dedi.

Sürücü Kenan Yaşatan ise trafikten olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, köprünün daha sağlam olması için yapılan çalışmaların insanlar adına faydalı olduğunu söyledi.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

Benzer haberler

Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

Galata Köprüsü 1. etap bakım çalışmaları için tek yönlü trafiğe kapatıldı

Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı
İBB'nin Camhane Sanat Merkezi'nin tahliye kararına tepki

İBB'nin Camhane Sanat Merkezi'nin tahliye kararına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet